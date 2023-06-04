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НовостиПроисшествия4 июня 2023 5:24

Погода в Краснодаре на 4 июня 2023: мощный ливень затопили улицы города

В Краснодаре 4 июня прогнозируют залповый дождь с грозами
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Улучшения погоды пока не ожидается.

Улучшения погоды пока не ожидается.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В атмосфере над территорией Краснодарского края, как и прежде, господствуют влажные и неустойчивые воздушные массы. Потому Кубань продолжат заливать грозовые ливни. Так, в Краснодаре 4 июня прогнозируют сильный залповый дождь. Он будет идти в течение всего дня.

- Температура воздуха ночью 16-18 градусов, днем воздух прогреется до +24-26 градусов, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе будут порывы 12-14 метров в секунду.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм ртутного столба, что около нормы.

ВАЖНО!

При возникновении чрезвычайных ситуаций из-за непогоды, звоните по телефону 214-33-36 или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112».