Погода в Сочи на 4 июня 2023: курорт остается во власти циклона

В Сочи весь день будет лить дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Над территорией Черноморского побережья продолжат господствовать влажные и неустойчивые воздушные массы. Так что туристам на солнечную погоду можно не надеяться. По прогнозам, над курортными городами будут бродить тучи. Сочи 4 июня накроют сильные дожди.

При этом ветер будет слабым - 2 метра в секунду. А температура воздуха пока сохранится на тех же значениях, что и раньше, - 23-24 градуса днем и 17 градусов ночью.

Дождливая погода прогнозируется и в горах, ожидаются грозы. Днем воздух прогреется до +24 градусов. А на вершинах будет холоднее - около 10-12 градусов.

При этом, по прогнозам, улучшения погоды не предвидится. Дожди будут идти минимум до середины следующей недели.