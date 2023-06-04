В Адыгее убившего знакомого на Рождество мужчину дали 8 лет колонии

Обжаловать приговор убийца уже не сможет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее вынесли приговор 48-летнему мужчине, который убил своего знакомого на Рождество. Как установил суд, 7 января 2023 года обвиняемый вместе с приятелем находились в гостях у семейной пары в селе Красногвардейском Красногвардейского района. Там у них был застолье. Во время распития спиртного между знакомыми произошла ссора.

Фото, сделанное во время следственного эксперимента.

- Словесный конфликт перерос в драку. Обвиняемый ударил знакомого ножом в область грудной клетки. От ранения тот скончался на месте происшествия, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Следкоме Адыгеи.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

- Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год, - добавляют в СК региона.

Приговор вступил в законную силу.