Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Свыше 140 тысяч туристов отдыхают в Сочи в начале июня. Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский в телеграм-канале.

В субботу, 3 июня, мэр побывал с инспекцией в Красной поляне и центре Сочи.

- Сейчас важно оперативно перераспределять силы, усилить частоту сбора и вывоза мусора с гостевых маршрутов, – заметил Копайгородский.

Сейчас город обретает единый стиль оформления. Это касается рекламы на улицах. В ближайшее время она будет приведена под общий шаблон.

А пока на курорте начался высокий сезон. Прямо сейчас в городе отдыхают 140 тысяч человек. Также в ближайшее время на побережье прибудут члены делегации десяти дружественных стран. Они поучаствуют в саммите ЕАЭС.