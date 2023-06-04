Фото: admkrai.krasnodar.ru

Акция «Кубань против рака» пройдет в Успенском районе. Врачи клинического онкодиспансера примут местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что акция пройдет в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Она реализуется на Кубани уже 12 лет. Только с начала года краевые специалисты посетили более 50 населенных пунктов.

Отмечается, что врачи осмотрят жителей в селе Успенском. Для участия в акции необходимо пройти предварительную регистрацию в поликлинике. Прием намечен на понедельник, 5 июня.