На месте уже работают оперативные бригады Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тысячи жителей Краснодара остались без света из-за аварии на линии. Обесточенным оказался Прикубанской округ краевой столицы. Об этом сообщает городской ЕДДС.

Отмечается, что из строя вышли около 100 подстанций. Из-за них света лишились жильцы домов по улицам Московской, Зиповской, 40 лет Победы, Российской, Дзержинского, Норильской, Петроградской, Агрономической, Молодежной, Пригородной, Пограничной, Стадионной, Спасской, Восточной, Гагарина, Школьной, Безуленко, Солнечной, Сургутской, Дорожной, Зеленой, Комсомольской, Евдокимовской, Богданченко, Власова, Едаменко, Вишневая, Главная, Космическая, Родниковая.

На месте уже работают оперативные бригады. Они устраняют последствия аварии. Ожидается, что свет вернется в дома местных жителей в ближайшие часы.

Ранее мы писали, что на Кубани разгулялась непогода. Основной удар принял на себя Краснодар. В воскресенье, 5 июня, он превратился в огромный бассейн.