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Мэр Сочи проверил благоустройство гостевых маршрутов на курорте. Алексей Копайгородский побывал в Красной Поляне и центре города. Об этом глава сообщил в телеграм-канале.

- Сейчас важно оперативно перераспределять силы, усилить частоту сбора и вывоза мусора с гостевых маршрутов, – отметил Копайгородский.

Стоит добавить, что сейчас на курорте отдыхают свыше 140 тысяч человек. В ближайшее время эта цифра, вероятно, увеличится минимум в два раза. По разным данным, загрузка местных отелей и гостиниц уже превышает 65-70%. И такая тенденция сохранится как минимум до конца лета.