У нового памятника митрополит Григорий совершил заупокойную литию.

Митрополит Григорий освятил «дерево-памятник» в честь погибших участников СВО в Краснодаре. Этот мемориал находится у храма Преподобного Илии Муромского. А создали его волонтеры движения «Катюша zа Победу».

- Памятник представляет собой дерево, тянущееся своими листьями к солнцу, утверждая силу жизни, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Екатеринодарской и Кубанской Епархии.

«Дерево» из осколков снарядов олицетворяет силу жизни и память о тех, кто погиб, защищая своих товарищей.

Мемориал изготовил кузнец-любитель Андрей Скрипкин. Создан памятник полностью из осколков снарядов и мин, найденных в зоне СВО.

Владыка призвал помнить и молиться за всех, кто погиб, защищая нашу Родину и наши жизни.

- Важно увековечить имена тех солдат, которые отдали самое дорогое, что есть у человека – свои жизни, - сказал митрополит Григорий после освящения.