У нового памятника митрополит Григорий совершил заупокойную литию.
Митрополит Григорий освятил «дерево-памятник» в честь погибших участников СВО в Краснодаре. Этот мемориал находится у храма Преподобного Илии Муромского. А создали его волонтеры движения «Катюша zа Победу».
- Памятник представляет собой дерево, тянущееся своими листьями к солнцу, утверждая силу жизни, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Екатеринодарской и Кубанской Епархии.
«Дерево» из осколков снарядов олицетворяет силу жизни и память о тех, кто погиб, защищая своих товарищей.
Мемориал изготовил кузнец-любитель Андрей Скрипкин. Создан памятник полностью из осколков снарядов и мин, найденных в зоне СВО.
Владыка призвал помнить и молиться за всех, кто погиб, защищая нашу Родину и наши жизни.
- Важно увековечить имена тех солдат, которые отдали самое дорогое, что есть у человека – свои жизни, - сказал митрополит Григорий после освящения.