В 2023 году от Сочи в заявочном этапе участвует проекты различной тематики.

Сочи направил 34 проекта для участия в премии "Мы вместе". Она посвящена вкладу в достижение национальных целей развития России до 2030 года и социальное благополучие российского общества.

- Ежегодно собирает десятки тысяч проектов, лучшие из которых получают возможность реализации на федеральном и международном уровне, - рассказали в администрации Сочи.

Стоит сказать, что в прошлом году 21 проект, представленный Сочи, прошел в региональный этап. Девять дошли до полуфинала, один проект попал в финал крупнейшей международной премии.

В 2023 году от Сочи в заявочном этапе участвует проекты различной тематики.

- Это образовательные программы, инклюзивное волонтерство, проекты экологического направления, здравоохранение и ЗОЖ, развитие культурных ценностей, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.