К акции может присоединиться каждый, кто заботиться о том месте, где он живет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани с 5 по 12 июня пройдет акция «Экосистема». Ее устраивают в честь Дня эколога, который празднуется по всей России. В рамках экомарафона в Краснодарском крае пройдут субботники и не только. К акции может присоединиться каждый, кто заботиться о том месте, где он живет.

- В природном орнитологическом парке Сириуса 5 июня высадят саженцы деревьев. Акция начнется в 12:00, - рассказывают организаторы акции. - В парке также выступит духовой военный оркестр и пройдут мастер-классы для детей.

В этот же день в Краснодаре устроят генеральную уборку на особо охраняемой природной территории «Красный Кут». Начнется она в 10:00. А через час для всех желающих пройдет экскурсия по парку «Чистяковская роща».

6 июня в Сочи высадят кипарисы и тамариксы в микрорайоне Мацеста. Начало ровно в полдень.

- Акции по сбору мусора также запланированы в Новороссийске, Анапе, Кропоткине, Туапсинском, Апшеронском, Кавказском, Крымском, Приморско-Ахтарском и Ейском районах, - уточняют организаторы.