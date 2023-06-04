В Городском Саду Краснодара отменили выступление оркестра из-за дождя

Непогода не позволит выйти музыкантам на сцену.

Дождь в кубанской столице не прекращается вот уже несколько часов. По прогнозам, непогода будет бушевать в Краснодаре до вечера 4 июня. Потому власти города сообщили об отмене концерта в Городском Саду. В 19:00 там должен был выступить под открытым небом камерный струнный «Премьер-оркестр». Но непогода не позволит выйти музыкантам на сцену.

- Концерт оркестра перенесут на другой выходной день, о чем заблаговременно предупредят горожан, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара.

Напомним, по прогнозам синоптиков, дождь в Краснодаре и крае не прекратится как минимум до понедельника, 5 июня.