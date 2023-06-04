Фото пресс-службы мэрии города

На улицах Краснодара продолжает работу водооткачивающая техника. Из-за залпового ливня часть дворов затопило. Уже более шести часов коммунальщики устраняют последствия непогоды.

Напомним, мощный дождь обрушился на краевой центр ранним утром. Из-за ливня под воду ушли парковки и дворы многоэтажек, а в районе Вишняковского рынка даже встали трамваи.

- Для недопущения критических отметок из-за непрерывного дождя ситуация находится под контролем у городских служб, – рассказали в мэрии города.

Добавим, что мощные ливни ожидаются в Краснодаре до утра понедельник, 5 июня.