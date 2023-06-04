От удара машина превратилась в груду металла.

В Выселковском районе Кубани фура разорвала легковушку, погибла семья с ребенком. Об этом сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю. По имеющейся информации, около 15:30 4 июня водитель за рулем MAN двигался по автодороге обход станицы Выселки. В какой-то момент мужчина вышел на обгон - он выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся со Skoda Octavia.

Полицейские сняли видео с места смертельного ДТП. На кадрах видно, что легковушку сильно смяло. От удара машина превратилась в груду металла.

- Погибли три человека, один из которых 11-летний ребенок, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Один пострадавший доставлен в больницу.

Причины аварии уточняются, на месте работают автоинспекторы. Прокуратура Выселковского района поставила на контроль ход и результаты проверки по факту ДТП.