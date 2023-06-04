Вокзал Армавира частично подтопило.

В Армавире за час выпала половина месячной нормы осадков. Об этом сообщили в администрации города.

- С 12:30 до 13:30 выпал 31 миллиметр осадков. Это почти двухнедельная норма, характерная для этого месяца, - уточняют в мэрии.

В городе ликвидируют последствия непогоды. Спецтехникой уже проводится откачка воды с придомовых территорий. Всего после непогоды подтоплены 15 частных домов.

- По улице Шоссейной обвалился канализационный коллектор, - уточняют в администрации Армавира. - Отключились 14 электроподстанций. Частично затоплены автовокзал и детский сад №10. Детей на время ликвидации последствий стихии переведут в ближайшие учреждения дошкольного образования.

Энергетики уже восстановили 11 подстанций, на остальных продолжаются аварийные работы, их планируют завершить к 20:00.

- По улице Шоссейной из-за аварии на коллекторе организуют реверсивное движение и приступят к восстановительным работам, - добавляют в мэрии.