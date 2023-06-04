В некоторых районах края до сих пор устраняют подтопления. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На Кубани продлили штормовое предупреждение из-за ливней с грозами до 5 июня. Отметим, что в некоторых районах края до сих пор устраняют последствия непогоды. Но стихия готовит новый, еще более сильный удар. Прогнозы неутешительные - жителям стоит подготовиться.

- В отдельных районах ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Кроме того, синоптики уточняют, что на реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края и реках Черноморского побережье ожидаются подъемы уровня воды. К возможным подтоплениям нужно подготовиться жителям Мостовского, Лабинского, Курганинского и Отрадненского районов, а также Геленджика и Туапсинского района.

- Температура воздуха ночью 13-18 градусов, днем отметки повысятся до 21-26 градусов, - говорят в краевом гидрометцентре. - В горах ночью ожидается +8-13 градусов, а днем воздух прогреется до 22 градусов.

На Черноморском побережье в ночные часы 17-22 градуса, днем будет до +27 градусов.