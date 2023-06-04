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Режим ЧС введен в Армавире из-за непогоды. В городе обрушился канализационный коллектор. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что решение было принято на оперштабе. Он прошел вечером в воскресенье, 4 мая. Ранее на город обрушились залповые ливни. Из-за дождей даже перекрыто движение по улице Шоссейной: от железнодорожного переезда до предприятия «Армавиргортранс».

- На этом участке проведут технические работы для уточнения состояния канализационного коллектора, который обрушился из-за обильных осадков, – добавили в пресс-службе мэрии.

Также на время режима ЧС в городе изменится движение общественного транспорта. Речь идет о маршрутах №8 и #9.

Ранее дорожники перекрыли движение по улице Советской Армарии – от Краснодарской до Пожарского. Это коснулось только личного транспорта, но не сказалось на работе общественного. Он функционирует в прежнем режиме.

Также городские службы Армавира переведены в усиленный режим работы. Специалисты продолжают откачку воды, которая подтопила дворы и дома местных жителей.