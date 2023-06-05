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НовостиПроисшествия5 июня 2023 4:38

В Новокубанском районе река вышла из берегов и подтопила хутор Прикубанский

В населенном пункте готовились к эвакуации
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: chp_novokubansk_news

Фото: chp_novokubansk_news

В Новокубанском районе из-за сильных дождей в ночь на 5 июня поднялся уровень реки Горькая Балка. Из-за этого произошло подтопление домов и дворов в хуторе Прикубанский.

- Был развернут штаб на случай, если понадобится эвакуация. Сейчас уровень реки идет на спад, - сообщили в оперштабе Краснодарского края.

В настоящее время идут работы по откачке с придомовых территорий. Запланирована работа оценочных комиссий по обследованию домовладений и установлению нанесенного стихией ущерба.