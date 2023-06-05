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НовостиОбщество5 июня 2023 4:54

В Сочи отдохнули более 140 детей из ЛНР с октября 2022 года

Новая группа детей уже отправилась на курорт
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Путевки выдавались ребятам, которые получили ранения при обстрелах

Путевки выдавались ребятам, которые получили ранения при обстрелах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи часто приезжают дети из новых регионов России. Они проходят программу оздоровления в санаториях. Так, 4 июня ребята из ЛНР отправились в Сочи.

- Пока наши солдаты делают все возможное, чтобы обеспечить им мирную жизнь, наша задача — максимально отгородить их от войны, подарить счастливое и радостное детство, - сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, с октября 2022 года в Сочи побывали 142 ребенка. Путевки выдавались ребятам, которые получили ранения при обстрелах. Также на курорт отправляли детей погибших участников спецоперации.