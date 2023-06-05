В Сочи отдохнули более 140 детей из ЛНР с октября 2022 года

Путевки выдавались ребятам, которые получили ранения при обстрелах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи часто приезжают дети из новых регионов России. Они проходят программу оздоровления в санаториях. Так, 4 июня ребята из ЛНР отправились в Сочи.

- Пока наши солдаты делают все возможное, чтобы обеспечить им мирную жизнь, наша задача — максимально отгородить их от войны, подарить счастливое и радостное детство, - сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, с октября 2022 года в Сочи побывали 142 ребенка. Путевки выдавались ребятам, которые получили ранения при обстрелах. Также на курорт отправляли детей погибших участников спецоперации.