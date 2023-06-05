В Краснодарском крае трудоустроят 28 тысяч подростков

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На Кубани трудоустраивают подростков. В этом году планируется обеспечить работой 28 тысяч человек, из них 22 тысячи детей будут работать на летних каникулах.

- Школьники в возрасте от 14 до 18 лет смогут заработать первые деньги, получить трудовой опыт, познакомиться с предприятиями различных отраслей. Подростков важно приучить к ответственности, - сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Школьники в регионе будут работать курьерами, озеленителями, промоутерами, смогут помогать в обновлении и благоустройстве школ.

Заявку нужно подать через портал «Работа в России» или оставить в центре занятости. Зарплата школьников в этом году составляет от 1500 до 2250 рублей в месяц.