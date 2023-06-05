Мэр Сочи поздравил экологов России с профессиональным праздником

Сегодня профессиональный праздник экологов России.

Сегодня профессиональный праздник экологов России. В Сочи, окруженном лесами, горами, морем, где более 80 % – это особо охраняемые территории, этот день имеет особое значение.

2022-й год был посвящен экологии. Были разработаны и внедрены десятки инициатив и стандартов, которые на курорте используют сейчас и закладывают в основу будущего развития.

Сегодня любые проекты преобразования городских территорий обязательно согласовывают с сообществом экологов. Их знания и опыт – ценнейшая база, на которой формируется современный город-курорт, город-сад.

- Я поздравляю членов общественного Экологического совета города, всех сотрудников Сочинского национального парка, Кавказского биосферного заповедника, нашего Субтропического научного центра РАН, Сочинского географического общества, всю эколого-ориентированную общественность. Всех тех, кто своим трудом сохраняет и приумножает природные богатства Сочи. Желаю всем благополучия, здоровья, реализации всех планов и проектов - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.