Подготовительные работы ведутся на двух очистных сооружениях Сочи

Подрядчик представил подробный доклад о ходе работ.

В Сочи обсудили дорожную карту проекта модернизации двух очистных сооружения. Подрядчик представил подробный доклад о ходе работ.

- На двух объектах уже мобилизована техника и персонал, развернуты подготовительные строительно-монтажные работы, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, специалисты также обследовали вторую очередь комплекса «Бзугу». В скором времени будет принято решение об улучшении всего комплекса с увеличением мощности.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Сочи модернизируют восемь очистных сооружений до конца 2025 года.