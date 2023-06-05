Школу и детсад построят в аулах Лазаревского района Сочи

После утверждения документа начнут поэтапно реализовать эти проекты.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с жителями Кичмайского сельского округа. Здесь расположены самые крупные аулы Лазаревского района - Большой и Малый Кичмай. В них проживают более 1100 человек. В округе расположены популярные рекреационные объекты, в частности «33 водопада». Так что туристов здесь много круглый год.

На сходе обсудили вопросы развития аулов. Проектом Генплана здесь предусмотрено строительство школы и детсада, учреждения допобразования, двух домов культуры, библиотеки и нескольких спортплощадок. Эти объекты уже согласованы с жителями, одобрены места их расположения. И после утверждения документа начнут поэтапно реализовать эти проекты.

Много вопросов жителей касаются ремонта дорог, мостов и коммунальных сетей. За последний период обновлено полотно на улицах Убыхской и Чаитх, отремонтирован мост через ручей на переулке Мамыр. Реконструировали и увеличили мощность трансформаторных подстанций, заменили провода и опоры для улучшения электроснабжения жителей пяти улиц. В ближайшее время планируют заменить оборудование еще на одном сложном участке - переходе через реку Шахе.

- В этом году благоустроим в округе две детские площадки. Это поручения из паспорта ТОС. Кроме того, общественная территория на улице Ачмизова участвуют в голосовании по нацпроекту «Жилье и городская среда», - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.