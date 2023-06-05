В Анапе на пляже пройдет занятие по растяжке 5 июня

В Анапе пройде бесплатное занятие Total Stretch. Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе на Центральном пляже пройдет занятие по растяжке. Его проведут 5 июня в 18:00. Мероприятие будет абсолютно бесплатным.

- Занятие составлено из упражнений на растяжение всех основных мышечных групп. Оно поможет улучшить гибкость, подвижность суставов. Также предотвращает травмы, помогает уменьшить болевые ощущения и снимает стресс, - сообщил в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что тренировать группу будет Светлана Медяк. Она покажет упражнения начального уровня нагрузки.