Неделя сохранения здоровья детей стартовала в Краснодарском крае Фото: admkrai.krasnodar.ru

Неделя сохранения здоровья детей стартовала в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, с 5 по 11 июня на Кубани проведут тематические лекции, акции и беседы. В частности, 5 июня мобильный комплекс скрининговой диагностики «Маршрут здоровья» посетит Лабинский социально-технический техникум, 7 июня состоится школа здоровья на тему «Здоровый образ жизни – это модно».

В Краснодаре 8 июня организуют физкультурно-оздоровительную акцию «Бодрое утро», а в Кавказском районе – профилактический проект «ПРОдиабет». В Тихорецкой ЦРБ 10 июня пройдет медицинско-профилактическая акция «День здоровья». Мероприятие проведут в детском поликлиническом отделении №1.

– В структуре общей заболеваемости в возрасте до 14 лет первые места занимают болезни органов дыхания и пищеварения, глазные болезни, травмы и отравления, недуги нервной и костно-мышечной систем, – отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения края Андрей Сахаров. – В целях раннего выявления тяжелых наследственных и врожденных заболеваний в РФ проводится неонатальный скрининг, который позволяет своевременно диагностировать болезни и начать лечение.