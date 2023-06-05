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НовостиОбщество5 июня 2023 8:27

Больница Кавказского района Кубани получила медоборудование по нацпроекту

Для медучреждения закупили пять шприцевых насосов
Светлана ОВДЕЙ
Для Кавказской ЦРБ приобрели пять шприцевых насосов Фото: admkrai.krasnodar.ru

Для Кавказской ЦРБ приобрели пять шприцевых насосов Фото: admkrai.krasnodar.ru

Больница Кавказского района Кубани получила новое медоборудование. Аппараты в медучреждение закупили по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Для центральной районной больницы приобрели пять шприцевых насосов. Оборудование установили в отделении анестезиологии и реанимации. Отмечается, что аппараты максимально точно контролируют скорость введения и дозировку лекарств.

– Также насосы оснащены системой сигнализации, которая сразу оповещает о сбое в работе, –сказал главврач Кавказской ЦРБ Эльбина Цорионова.

Кроме закупки оборудования, в Кавказском районе по нацпроекту строят детскую поликлинику на 250 посещений в смену.