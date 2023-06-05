В программе могут участвовать все желающие от 18 до 35 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Сочи могут участвовать в проекте «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых». Во время мероприятия у начинающих предпринимателей сформируется базовая и прогрессивная управленческая компетенция для развития бизнеса. В программе могут участвовать все желающие от 18 до 35 лет.

- Программа проекта рассчитана на три месяца. Перед стартом обучения проводится онлайн-тестирование в формате диагностического опроса, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, участники узнают основы ведения бизнеса, смогут посещать различные мастер-классы и будут проходить экзамены. В завершение мероприятия проведут конкурс бизнес-проектов.

К слову, если участник успешно защитит свой проект, то получит сертификат на возможность получить микрозайм по льготным ставкам от 0,1% годовых в сумме от 100 тысяч до 5 миллионов рублей.