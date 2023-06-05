Школьник из Краснодарского края победил в Международном конкурсе юных чтецов

Фото: minkovaanna23

Пятиклассник Карен Данелян из школы №4 поселка Афипский Северского района стал одним из трех победителей Суперфинала Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» 2023.

- Финал конкурса прошел в Москве. Ребята читали стихи на Красной Площади. На сцене за главный приз боролись школьники из России, Мексики, Армении, Сирии, Эстонии и США, - сообщили вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Карен Данелян достойно представил Кубань. Он вырвал победу после прочтения отрывка из «Жизни без мобильника» Сергея Силина.

- Поздравляю с заслуженной победой Карена и его педагога Елену Валерьевну Зубареву – учителя русского языка и литературы, - добавила Минькова.