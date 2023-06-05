Среднемесячная норма осадков в краевом центре составляет 65 мм Фото: krd.ru

В Краснодаре за день выпало осадков на 13% больше среднемесячной нормы. Об этом сообщил замглавы города Владимир Архипов на аппаратном совещании.

Так, среднемесячная норма осадков в краевом центре составляет 65 мм. При этом в воскресенье 4 июня в городе выпало свыше 74 мм. В Краснодаре за день, в частности, откачали более 4,7 тыс. кубометров ливневых вод и обработали 136 заявок от жителей.

Отмечается, что насосное оборудование работало без сбоев. Однако большой объем воды было невозможно оперативно сбрасывать в реку. Одной из причин подтоплений стала ливневая канализация, построенная еще в советские годы.

— Хотел бы напомнить, что в советских ГОСТах было прописано — во время выпадения осадков возможно частичное подтопление. Но стоит отметить, что сейчас департаментом транспорта прорабатывается возможность заключить дополнительный контракт на откачку ливневых вод, который увеличит количество единиц техники, — отметил Владимир Архипов.

В настоящее время в Краснодаре продолжают устранять последствия непогоды. На четырех улицах задействовали технику Центра мониторинга дорожного движения и транспорта. Кроме того, спасатели откачивают воду по нескольким адресам – на 18 придомовых территориях.