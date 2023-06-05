В Краснодаре мошенники под видом сотрудников ФСБ похитили у знакомого 8 млн рублей

Обвиняемый получил от знакомого 500 тысяч рублей, после чего мошенников задержали Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре осудят мошенником за обман на 8 млн рублей. Обвиняемые пытались обмануть знакомого под видом сотрудников ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в ноябре 2022 года. Так, 27-летний обвиняемый знал, что его знакомый стал фигурантом уголовного дела. Тогда мужчина решил обмануть приятеля на 8 млн рублей и привлек для этого еще двоих мужчин в возрасте от 21 до 28 лет и 19-летнюю девушку.

– Представляясь сотрудниками ФСБ России, которыми они не являлись, злоумышленники ввели знакомого в заблуждение, что благодаря своим связям смогут посодействовать в прекращении уголовного дела в отношении него. Взамен обвиняемые потребовали передать им 8 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР. – Потерпевший, опасаясь негативных для себя последствий, согласился на их предложение, но, понимая, что действия злоумышленников носят противоправный характер, сообщил об этом в краевое управление СКР.

Так, днем 8 декабря один из обвиняемых получил на Кубанской Набережной первую часть суммы – 500 тысяч рублей. После этого мошенников задержали.

– Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками краевого управления ФСБ России, уточнили в пресс-службе СУ СКР по краю.

Двоим обвиняемых на время расследования назначили меру пресечения, связанную с изоляцией от общества. Двое других находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас материалы уголовного дела передали в суд.