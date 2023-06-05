Информация, распространяемая в соцсетях, оказалась фейком Фото: t.me/opershtab23

Оперштаб Кубани опроверг информацию об учениях в Новороссийске. Сведения активно публиковали в соцсетях.

Как выяснилось, 5 июня в городе-герое учения не проводили. Распространяемые пользователями фото и видео были сделаны ранее. К слову, весной в Новороссийске учения проводили несколько раз, в том числе 7 апреля в акватории местного порта и 26 мая – по отработке взаимодействия служб при землетрясении и ландшафтных пожарах.

– Обо всех учениях размещали официальную информацию на сайте администрации Новороссийска и ресурсах задействованных ведомств, – уточнили в региональном оперативном штабе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что оперштаб опроверг создание независимой республики в регионе. Эта информация появилась в анонимных телеграм-каналах.