В Сириусе ограничат движение грузовиков до 10 июня

Это связано с тем, что на курорте будет проходить заседание Совета глав правительств СНГ Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сириусе ограничат движение грузовиков с 6 июня до 10 июня. Это связано с тем, что на курорте будет проходить заседание Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, транспорт массой более 3,5 тонн не сможет перемещаться по трассе регионального значения в Имеретинской низменности.

- От поста Магри до границы с Республикой Абхазия движение большегрузов по трассе А-147, региональным и муниципальным дорогам будет открываться ночью, - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.