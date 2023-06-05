Акция пройдет с 8 по 12 июня Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жителей Кубани приглашают поучаствовать в танцевальном флешмобе ко Дню России. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Всероссийская акция пройдет в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» с 8 по 12 июня. Присоединиться могут желающие школьники или коллективы.

Для участия в акции необходимо снять видео с танцем пол песню Сергея Паради «Моя Россия, моя страна», сделать пост и опубликовать на странице во «ВКонтакте» с хештегом #Россиякдш. Позже комиссия выберет 20 лучших работ. Уточняется, что их внесут в общий видеоролик и опубликуют на портале Культурадляшкольников.РФ.

Имена победителей озвучат 3 июля.

– Миссия танцевального флешмоба – объединить молодежь страны, дать ей возможность заявить о себе и своем отношении к нашей Родине, – отметили организаторы.