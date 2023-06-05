Результаты будут известны не позднее 21 июня Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани более 7,4 тысячи человек сдают ЕГЭ по истории и физике. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Историю, в частности, выбрали для сдачи 3,8 тысячи человек. Работы по физике в формате ЕГЭ выполняют около 3,6 тысячи участников. Во всех муниципалитетах на базе школ организовали 76 пунктов проведения экзамена.

Работа по физике состоит из двух частей и 30 заданий. На сдачу экзамена отведено 3 часа 55 минут. А минимальный балл составляет 36 баллов. ЕГЭ истории включает 21 задание, на выполнение отводится 3,5 часа. Для поступления в вузы участникам экзамена необходимо набрать минимально 32 балла.

Уточняется, что результаты будут известны не позднее 21 июня. Их опубликуют на портале Рособрнадзора и регионального Центра оценки качества образования.

Напомним, экзаменационная кампания в Краснодарском крае продлится до 1 июля.