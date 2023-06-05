В Анапе прошли соревнования по триатлону. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе в краевых соревнованиях по триатлону поучаствовали более 150 спортсменов. В выходные на курорте прошла VI летняя спартакиада молодежи Кубани и Чемпионат Краснодарского края по триатлону, также первенство края по триатлон-спринту и краевая Детская лига по триатлону.

- Спортсменам из 6 муниципалитетов предстояло проплыть от 150 до 1500 метров. Также пробежать от 500 метров до 10 километров и проехать на велосипеде от 2 до 40 километров, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что спортсмены отметили высокий организационный уровень соревнований. Победители выступят на Чемпионате Южного федерального округа.