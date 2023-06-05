Правоохранители Сочи вместе с дружинниками выявили 350 нарушений с начала года

В состав народных дружин входят спортсмены, общественники, работники различных предприятий.

Правоохранители Сочи вместе с дружинниками выявили около 350 нарушений с начала года. В состав народных дружин входят спортсмены, общественники, работники различных предприятий.

— Дружинники участвуют в обеспечении правопорядка на утвержденных маршрутах во всех внутригородских районах. Перед выходом на патрулирование проводится инструктаж, — рассказал начальник управления по делам казачества и военным вопросам Руслан Ващенко.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, дружинники следят за порядком в общественных местах и контролируют времяпрепровождение несовершеннолетних на улицах. Каждый день в охране общественного правопорядка в Сочи участвуют не менее 200 членов добровольных народных дружин.