Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июня 2023 11:07

Правоохранители Сочи вместе с дружинниками выявили 350 нарушений с начала года

Перед выходом на патрулирование проводится инструктаж
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В состав народных дружин входят спортсмены, общественники, работники различных предприятий.

В состав народных дружин входят спортсмены, общественники, работники различных предприятий.

Правоохранители Сочи вместе с дружинниками выявили около 350 нарушений с начала года. В состав народных дружин входят спортсмены, общественники, работники различных предприятий.

— Дружинники участвуют в обеспечении правопорядка на утвержденных маршрутах во всех внутригородских районах. Перед выходом на патрулирование проводится инструктаж, — рассказал начальник управления по делам казачества и военным вопросам Руслан Ващенко.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, дружинники следят за порядком в общественных местах и контролируют времяпрепровождение несовершеннолетних на улицах. Каждый день в охране общественного правопорядка в Сочи участвуют не менее 200 членов добровольных народных дружин.