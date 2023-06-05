На четыре нацпроекта было выделено 4,4 млрд рублей

В Сочи на реализацию 26 муниципальных программ выделили 48,2 млрд рублей. Это почти в два раза больше по сравнению с прошлым года. К слову, 84% выделенных средств пойдут на развитие таких программ, как «Развитие отрасли «Образование», «Дорожная деятельность», «Развитие инфраструктуры», «Благоустройство», «Обеспечение доступным жильем», «Поддержка ЖКХ», «Развитие отрасли «Культура».

На четыре нацпроекта было выделено 4,4 млрд рублей, а на ремонт дорог потратили уже 87% от предусмотренного лимита. Многие проекты планируют осуществить уже до конца сентября.

- Необходимо обеспечить максимальное участие города в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий, исходя из потребностей тех или иных отраслей экономики, – сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в этом году курорт принимает участие в 15 краевых программах. Благодаря этому в экономику курорта удастся привлечь более 28 млрд рублей.