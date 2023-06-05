Банк Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга самых честных ипотечных банков

Фото: банк Уралсиб

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга банков, наиболее честно, доступно и прозрачно раскрывающих условия ипотечного кредитования.

Рейтинг был подготовлен порталом Банки.ру на основе «Индекса честности по ипотеке». Этот показатель представляет собой экспертную оценку аналитиками Банки.ру сведений о доступности, открытости и прозрачности условий информации по ипотечным жилищным кредитам, публикуемой на официальных сайтах российских банков. Всего в оценке участвовали 83 банка, имеющих собственные ипотечные программы, представленные в базе Банки.ру.

Расчет индекса осуществлялся по формуле с учетом экспертной оценки веса каждого критерия и его итогового значения, определенного с использованием балльной системы. В расчете использовались такие критерии как:

- условия кредитования, обязательные к публикации на официальных сайтах банков в соответствии с требованиями ФЗ «О потребительском кредите (займе)», а также иные важные параметры, позволяющие потенциальному заемщику получить максимально полное представление об условиях и процессе выдачи ипотечного жилищного кредита в конкретном банке;

- требования банка к заемщику;

- уровень сервиса в части доведения до потенциальных заемщиков условий ипотечного жилищного кредита.

Банк Уралсиб входит в Топ-10 ипотечных банков по итогам 2022 года (Банки.ру), и предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья. Сегодня минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ составляет 11,49% годовых. Кредиты по программе «Ипотека для семей с детьми» предоставляются по ставке от 5,59% годовых, по программе «Ипотека с господдержкой» – от 7,59% годовых.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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