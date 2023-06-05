В «Орленке» в День окружающей среды более тысячи детей включились в экофестиваль

Во Всемирный день охраны окружающей среды во Всероссийском центре «Орленок» прошёл экофестиваль, в котором приняли участие 1300 школьников из всех регионов страны.

События экофестиваля, приуроченного к Всемирному дню охраны окружающей среды, в «Орленке» начались общим экологическим сбором, участниками которого стали 1300 орлят – представителей Советов экологии десяти лагерей Всероссийского детского центра. Ребят поприветствовали заместитель председателя ВОД «Волонтеры Леса» Никита Суворов и руководитель департамента по развитию ВОЭД «Делай!» Вадим Гриценко.

- Мы хотим показать ребятам всю многогранность экологической отрасли, ведь она не ограничивается сбором мусора или очисткой берегов, это также высадка деревьев, ответственное энергопотребление, это внимательное отношение к братьям нашим меньшим. Каждый для себя может выбрать свое направление и внести вклад в сохранение нашей природы! – подчеркнул Никита Суворов.

Вадим Гриценко рассказал орлятам о Всероссийском движении «Экосистема», инициатива создания которого была поддержана Президентом В.В. Путиным осенью прошлого года на форуме «Экосистема. Заповедный край». Официально организация была зарегистрирована 17 мая. Главная миссия движения – возрождение и распространение идей экологического патриотизма и ответственного отношения к родной природе.

- Чем знаменита наша страна? Своими лесами, полями, одним словом – природой. Я считаю, что России как никогда нужна экология. Я очень горжусь тем, что у нас есть такие проекты, я очень рад, что сегодня стартовал большой экофестиваль. На мой взгляд, каждому гражданину Российской Федерации важно принимать участие в таких днях! – поделился впечатлениями Маматов Арсений из Ростова-на-Дону.

В рамках экофестиваля школьники познакомились с тематическими федеральными проектами, узнали, как развить экопривычки, включились в интерактивные игры «Завод» и «ЭкоАктивити: изучили экологические термины, моделировали взаимодействие в системе «промышленное предприятие – окружающая среда». Также ребята прошли тренинг «Портрет эковолонтера», на котором узнали о возможностях, условиях и способах экологического добровольчества.

День эколога продолжился эстафетой «ЭкоГТО, в ходе которой орлята сдали нормативы бережного отношения к планете. Школьники закрепили знания в области экологической грамотности: прошли практику обращения с твердыми коммунальными отходами и узнали законы ответственного потребления.

Программа экофестиваля включала увлекательные мастер-классы: орлята высеяли семечки и узнали, как из них вырастить растение, создали многоразовые сумки-шопперы с авторской росписью в стиле эко.

- Я нарисовала на шоппере абингдонскую слоновую черепаху, про которую нам рассказывали, она вымерла. Что касается меня, то я стараюсь сортировать мусор, сдавать макулатуру и старые вещи на переработку. Мне очень нравится, что сегодня мы разрисовывали шопперы, сделанные из вторсырья. Это очень хорошая идея! Буду брать эту сумку на уроки дополнительного образования, – рассказала Софья Цыпылова из Краснодара.

Значимым событием экофестиваля стала Международная акция «Сад памяти», к которой присоединились школьники и представители педагогического сообщества всех десяти лагерей Центра. Ребята и взрослые высадили на территории Центра саженцы кипарисовика горохоплодного и криптомерии японской. Участниками проекта уже стали более 2 млн людей в разных стран мира. Главная цель акции – высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Закончился экофестиваль масштабной игрой «Лесоквиз», в рамках которой орлята продемонстрировали полученные знания и навыки.