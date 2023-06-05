AVA Group отметил день защиты детей с жителями и дольщиками

Фото: пресс-служба AVA Group

Холдинг AVA Group провел праздничные мероприятия ко Дню защиты детей в сданных жилых комплексах городов Краснодар и Сочи. Совместные мероприятия для жителей стали доброй традицией AVA Group. Развивая атмосферу добрососедства, компания организовала праздники сразу в нескольких жилых комплексах. Активности объединили детей и взрослых, за 3 дня мероприятия посетили более 1000 человек.

1 июня праздники в формате Киндер-пати прошли в ЖК «Премьера», ЖК «Ясный», «Мелодия», «Рассвет», «Восход», «Фреш» (Застройщик ООО «АВА ДЕВЕЛОПМЕНТ ПЛЮС»). Гостей встречали ростовые куклы и аниматоры, с которыми можно было сфотографироваться на память. Самые активные приняли участие в конкурсах и играх, получили традиционные призы и подарки. Поддерживали праздничное настроение артисты оригинального жанра, показывая сложные акробатические и цирковые номера. Родители стали настоящей группой поддержки для детей и участниками командных соревнований.

Фото: пресс-служба AVA Group

На следующий день, 2 июня, в микрорайоне Новознаменский состоялось открытие нового сквера. На экологический акции по посадке семейных деревьев в сквере собрались жители ЖК «Спортивный парк», «Марсель», ЖК «Смородина» (Застройщик ООО «Альфа»). Каждой семье были выданы садовые инструменты для посадки, саженец, заранее приготовлены лунки. Участники посадили свое семейное дерево и получили именной «паспорт». Теперь в сквере «Спортивного парка» будут расти деревья, высаженные жителями – остается внимательно следить за ними, поливать и наблюдать, как они растут. Всего было высажено 100 саженцев павловнии Шан – Тонг, быстрорастущего дерева, которое по праву называют «легкими города», а у жителей микрорайона Новознаменский появилось еще одно общественное пространство.

4 июня - начало лета и День защиты детей компания AVA Group традиционно отметила большим праздником в ЖК «Министерские озера» в г. Сочи. На обновлённой набережной для юных жителей было организовано мероприятие в тематике героев сказок. Персонажи известных мультфильмов играли с гостями в игры, проводили весёлые конкурс и флешмобы. Ребята с удовольствием прыгали на батуте и угощались сладкой ватой. Яркий и увлекательный праздник с зажигательной дискотекой, песнями и подарками запомнится детскими улыбками, радостью и хорошим настроением.

Инвестиционный холдинг AVA Group, основан в 2007 году. Штаб-квартира расположена в городе Краснодар. Сегодня холдинг имеет развитую сеть представительств в городах РФ – Москва, Сочи, Анапа, Ростов, Новороссийск, Норильск, Санкт – Петербург, Красноярск, Новосибирск. Начиная свою деятельность как девелопер сегодня холдинг AVA Group инвестирует в развитие медицинского и гостиничного бизнеса, производство строительных материалов, логистику. Политика устойчивого развития бизнеса предусматривает участие холдинга в спортивной жизни, заботе об экологии, общественной жизни городов присутствия.

Застройщик ООО "Альфа", ЖК "Смородина", проектная декларация на сайте дом.рф.

Застройщик ООО "АВА Девелопмент Плюс", ЖК "Fresh", проектная декларация на сайте дом.рф.

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