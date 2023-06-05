В Сочи реализуют 12 нацпроектов за 4,5 млрд рублей

На сегодняшний день завершили работы по нацпроекту «Культура» – оснастили музей Островского.

В Сочи утверждено 26 муниципальных программ, которые по сути являются составной частью нацпроектов. В этом году их финансирование составило около 43 миллиардов рублей – в два раза больше прошлогодних показателей. Освоено 22%. Основной пласт работ намечен на осень.

На курорте реализуют 12 нацпроектов. Начали год с 4,5 миллиарда рублей. Завершить планируют с показателем на миллиард больше. На сегодняшний день завершили работы по нацпроекту «Культура» – оснастили музей Островского. На завершающей стадии работы по «БКД» – привели в нормативное состояние 32 километра дорог.

- Эту динамику будем поддерживать. Участие в госпрограммах – это возможность привлечь средства федерального и краевого бюджетов на выполнение первоочередных городских задач - строительство, ремонт и модернизацию соцобъектов, дорог, коммунальной инфраструктуры, благоустройство новых общественных пространств. Сейчас в разработке еще одна муниципальная программа, посвящённая охране окружающей среды, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.