Орлята стали участниками событий Дня экологии «Чистая планета»

Во «Орленке» активные конкурсанты Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» приняли участие в праздновании Всемирного дня окружающей среды и Дня эколога.

Во Всероссийский детский центр «Орленок» приехали активные участники III Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Они отметили Всемирный день окружающей среды и День эколога.

- Ребята, которые принимают участие в Международной акции «Экология – дело каждого» – это послы проекта, они занимаются проблемами экологии и становятся проводниками идей сохранения планеты Земля в кругу своих сверстников. На смене в «Орленке» дети получат дополнительные знания об охране окружающей среды и разработают профильные проекты, которые реализуют в своих регионах, – прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

В рамках тематического дня в лабораториях и классе Росприроднадзора прошли образовательные занятия «Агропрактикум». Ребята познакомились с технологией гидропоники, определили факторы влияния окружающей среды на вегетацию растений: установили содержание нитрат-ионов в растениях, измерили кислотность среды с помощью PH-метра. Мальчишки и девчонки включились в командную работу и сделали вывод о влиянии света, температуры, влажности, химического состава воздушной, водной и почвенной среды на урожайность сельскохозяйственных культур.

- Мы исследовали, как влияет освещенность на вегетативные органы растений. У нас было три образца рукколы, выращенные в разных условиях. Моя мама агроном. Мы часто занимаемся с ней растениями, я очень люблю все, что связано с биологией, а если быть точнее, то с флорой . Я много чего об этом знаю: как правильно сажать, как ухаживать. Это задание мне кажется легким, но есть много сложных, непонятных слов, например, название приборов. Но нам все объяснили, поэтому считаю, что было познавательно и интересно, – рассказал Никита Цыцаркин из Санкт-Петербурга.

Кроме того, участники тематического дня были задействованы в мастер-классе «Жизнь в стиле Эко». Педагоги рассказали подросткам, как из старых вещей сделать полезные изделия. Ребята познакомились с техникой «тай-дай» или «завяжи – покрась»: эта методика позволит преобразить старые футболки, джинсы, кепки, платки и подарить им вторую жизнь.

Также на занятиях в Аллее мастеров мальчишки и девчонки создали тряпичную куклу-оберег из оставшихся лоскутков ткани. Они изучили основные приемы, техники и правила создания изделия народного промысла, узнали и научились различать их виды.

Организаторы тематического дня: Росприроднадзор и Всероссийский детский центр «Орленок».

Напомним, «Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора за интересные, нестандартные, креативные идеи, инициативы, выдающиеся проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры. Традиционно самые активные участники проекта были поощрены бесплатными путевками на шестую смену во Всероссийский детский центр «Орленок».