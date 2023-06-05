Ребята приехали из разных уголков России.

В Сочи прошел пятый этап Межрегионального кубка по абсолютно реальному бою. В соревнованиях участвовали 200 юных спортсменов. Ребята приехали из разных уголков России.

— Сочи не в первый раз становится площадкой для проведения крупных спортивных мероприятий. Особое внимание уделяем детскому спорту и популяризации физической культуры среди жителей всех возрастов, - сообщил директор департамента физической культуры и спорта Анатолий Мирошников.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, всего было пять этапов. Спортсменов, которые не проиграли ни в одном турнире, наградили поясами. Всего победу одержали 25 воспитанников военно-спортивных и военно-патриотических клубов Сочи.