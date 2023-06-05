Девочка уже не в первый раз уходит из дома Фото из архива КП

Пропавшую в Краснодаре 15-летнюю девочку нашли в авто, следовавшем в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

За помощью в поисках обратилась мама подростка. Женщина рассказала, что ее дочь ушла с автовокзала «Краснодар – 1» в неизвестном направлении. На телефонные звонки она отвечала, но называть место, в котором находится, отказывалась. По словам матери, девочка не в первый раз уходит из дома.

– Сотрудники по делам несовершеннолетних Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте незамедлительно отреагировали на поступившую информацию, были разосланы ориентировки. По имеющейся информации девочка была замечена на автозаправочной станции на выезде из г. Краснодара, куда направились транспортные полицейские с мамой несовершеннолетней, – сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Женщина узнала дочь на записях видеокамер. Как оказалось, девочка ехала в чужом авто в сторону Ростовской области. Правоохранители связались с водителем и сообщили, что с ним в салоне едет несовершеннолетняя, которую разыскивают.

Автомобиль остановили уже на стационарном посту ДПС Серпуховского района Московской области. На место прибыли сотрудники ПДН, откуда девочку отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Москве.

– Никаких неправомерных действий в отношении нее совершено не было. Родители девочки оповещены и в ближайшее время прибудут в Москву, – уточнили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.