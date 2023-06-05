В Тимашевском районе Кубани газифицировали три поселка Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Тимашевском районе Кубани газифицировали три поселка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Работы по госпрограмме «Развитие ТЭК» завершили в поселках Новом, Октябрьском и Красноармейском. В 2022 году по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в муниципалитете построили межпоселковый газопровод высокого давления. Теперь у владельцев 300 домов есть техническая возможность присоединения к газу.

Протяженность газопровода составляет более 11 километров. Специалисты уложили газораспределительные сети и установили шкафные газорегуляторные пункты.

– Жители газифицированных поселений могут подать заявление на бесплатную догазификацию до границ земельного участка в пункте приема заявок, – напомнили в пресс-службе региональной администрации. – Сделать это можно также через Единый портал Госуслуг, сайт Единого оператора газификации и на сайтах газораспределительных организаций.