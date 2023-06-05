Мэр Краснодара поручил привести в порядок Мост поцелуев

В Краснодаре приведут в порядок Мост поцелуев Фото: krd.ru

В Краснодаре приведут в порядок Мост поцелуев. Такое поручение дал глава города Евгений Наумов.

Сейчас покрытие ограждения на мосту разрисовано. В ближайшее время надписи уберут, закрасив свежей краской.

Кроме того, в городе приведут в порядок ограждение набережной парке 30-летия Победы и пешеходной зоной на Проспекте Чекистов в Юбилейном микрорайоне.

— Пешеходная зона вся искорежена из-за корней деревьев, в итоге — лужи, грязь, неудобства для горожан. Тут ходят наши люди, – отметил глава города. – Займитесь этим вопросом.