«В Единстве – Победа»: Всероссийский молодежный фестиваль пройдет на Кубани

Мероприятие состоится 6-9 июня

В русле обозначенной Президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе заседания Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, линии на укрепление общегражданской идентичности, обеспечение межнационального, межрелигиозного согласия, 6-9 июня 2023 года в Краснодарском крае состоится Молодёжный фестиваль Дружбы, Единства и Согласия, организованный Союзом армян России и Федеральной национально-культурной автономией армян России при поддержке Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям и Федерального агентства по делам национальностей.

В рамках Фестиваля будут проведены ряд мероприятий военно-патриотической направленности (7 июня – в Геленджике, 8 июня – в Новороссийске), а также различные активности. 7 июня, в Геленджике состоится всероссийский молодежный форум «В Единстве – Победа», в программе которого — пленарное заседание, три тематические секции, дискуссионные площадки и встречи по интересам.

Главной целью Фестиваля является популяризация агитационно-разъяснительного контента поддержки политики, проводимой Президентом РФ В.В. Путиным по обеспечению безопасности нашей страны, содействие укреплению патриотизма, в первую очередь, среди российской молодёжи, пропаганде и широкому распространению в молодёжной среде идеалов дружбы, единства, межнационального согласия.

Актуальность этого мероприятия во многом определяется современной общественно-политической повесткой, стоящей — в условиях проведения СВО — перед такими важными институтами гражданского общества, как национально-культурные общественные объединения, являющиеся проводниками Стратегии государственной и, в значительной степени, молодежной политики РФ.

Мероприятие было анонсировано в ходе состоявшегося 19 мая с.г. под председательством В.В. Путина заседания Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, в рамках выступления председателя ФНКА армян России, члена Президиума Совета А.А. Абрамяна.

В мероприятии примут участие более трёхсот молодёжных лидеров и активистов (от Приморского края, Республики Коми, Кемеровской и Омской областей до Москвы, Ставропольского края, Северной Осетии, Республики Мордовия и др.), представляющих порядка пятидесяти регионов РФ, в том числе и новых, представители Администрации Президента РФ, руководители Федерального агентства по делам национальностей, органов власти Краснодарского края, общероссийских общественных организаций, видные представители гражданского общества, Герои России, политологи, деятели образования, культуры, СМИ, члены Фонда памяти Полководцев Победы под руководством Наталии Ивановны Коневой (потомки выдающихся советских военачальников – маршалов Советского Союза Баграмяна, Соколовского, Будённого, Чуйкова, Бабаджаняна и др.), экспертного сообщества и других сфер, представляющих интерес для молодёжной аудитории.

По результатам Форума будет принята итоговая резолюция.