Жителя Кубани осудят за стрельбу из винтовки в 16-летнего подростка

Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

В Кавказском районе осудят мужчину, стрелявшего из винтовки в 16-летнего подростка. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло вечером 8 марта в станице Казанской. Как установили следователи, выпивший 45-летний хозяин дома в переулке Ленина услышал лай собаки и вышел во двор. В этот момент мужчина увидел стоящих на пересечении улицы Гоголя и переулка Ленина двух подростков.

– Полагая, что присутствие подростков стало поводом для беспокойного поведения собаки и используя малозначительный повод для выяснения отношений, грубо нарушая общественный порядок, обвиняемый выстрелил из пневматической винтовки в одного из несовершеннолетних, – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Пострадавшего госпитализировали и оказали ему помощь. В результате выстрела его здоровью был причинен легкий вред.

Тем временем на мужчину, выстрелившего в подростка, завели уголовное дело. Сейчас расследование завершено.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе ведомства.