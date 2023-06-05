Поиски Маргариты Миргородской продолжаются Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

В Новороссийске ищут пропавшую 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Маргарита Миргородская ушла из дома 3 июня, но так и не вернулась. После того, как девочка перестала выходить на связь, родственники начали поиски и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Девочка ростом 160 см и плотного телосложения имеет темно-коричневые волосы и карие глаза. Во что была одета Рита в момент исчезновения, неизвестно.

В настоящее время поиски девочки продолжаются. Всех, кто видел Маргариту Миргородскую или знает о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам 8(989)2834266, 8(903)4528779 или на горячую линию отряда.