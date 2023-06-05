В Сочи с 6 по 10 июня пройдет четвертый Кубок Континента по следж-хоккею

Расписание матчей

В Сочи пройдет четвертый Кубок Континента по следж-хоккею. Матчи организуют на тренировочной арене ледовой арены «Айсберг» с 6 по 10 июня.

На турнире выступят четыре команды – две сборные России, команды Казахстана и Армении. Так, с 6 по 8 июня состоится групповой турнир, а 10 июня – решающие матчи.

Уже 6 июня в 13:00 сыграют команды Россия 2 и Армения, а в 16:00 – Россия 1 и Казахстан. 7 июня в 13:00 на лед выйдут сборные Казахстана и Армении, а в 16:00 – обе команды России. 8 июня в 13:00 состоится встреча Казахстана и России 2, а в 16:00 – России 1 и Армении. А 10 июня запланированы матч за третье место и финал.

Трансляции встреч будут доступны на YouTube-канале КХЛ, а новости по турниру – на сайте КХЛ. Кубок Континента по следж-хоккею 2023 проводится Континентальной хоккейной лигой, Минспорта РФ и Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата при поддержке Паралимпийского комитета России.