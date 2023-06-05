В Краснодаре бульвар «Восточный» будут содержать муниципальные службы Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре бульвар «Восточный» будут содержать муниципальные службы. Зеленую зону в Восточно-Кругликовском микрорайоне передадут на баланс управления коммунального хозяйства и благоустройства. Такое поручение дал мэр Евгений Наумов.

Два участка общей площадью свыше 8,6 тысячи кв. метров предоставили в пользование частному лицу в 2020 году. Территорию запланировали благоустроить и установить здесь малые архитектурные формы. Но жители микрорайона частно жаловались на санитарное состояние участков.

В марте договор с частником расторгли. В настоящее время идет переоформление участков в постоянное пользование управления коммунального хозяйства и благоустройства.

– Люди регулярно жалуются, что там мусор, грязь, общий неприглядный вид. Наши бульвары, скверы, все зеленые зоны должны быть в хорошем состоянии, – сказал Евгений Наумов.